Stadt und Landkreis Schweinfurt verschärfen Corona-Maßnahmen

In Stadt und Landkreis Schweinfurt wurde der Corona-Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen überschritten. Stadt und Landkreis reagieren darauf nun mit neuen Regeln und Hygienebestimmungen.

Kontaktbeschränkungen in Schweinfurt

Wie die Stadt Schweinfurt mitteilt, dürfen sich in öffentlichen Räumen – auch in Gastronomiebetrieben – ab sofort nur noch Gruppen von bis zu maximal fünf Personen aufhalten. Bisher waren zehn erlaubt. Private Zusammenkünfte seien ebenfalls auf maximal fünf Personen beschränkt. Außerdem gelten laut Stadt für Veranstaltungen wie Hochzeiten, Geburtstage oder Beerdigungen neue Obergrenzen: In geschlossenen Räumen dürfen maximal 25 Personen teilnehmen, maximal 50 Personen unter freiem Himmel. Nach Angaben der Stadt sind die Veranstalter zudem verpflichtet ein Hygienekonzept auszuarbeiten und auf Verlangen vorzuzeigen.

In Heimen und Krankenhäusern beschränkt die Stadt Besuche auf eine Person pro Tag und Bewohner. Außerdem dürften zwischen 23 und 6 Uhr Speisen und Getränke nicht mehr zum Verzehr an Ort und Stelle ausgegeben werden. In der Keßlergasse in der Schweinfurter Innenstadt muss laut Allgemeinverfügung werktäglich von 10 bis 18 Uhr eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Keine Neuerungen für Schulen in Schweinfurt

In Schulen und Kindergärten will die Stadt die geltenden Maßnahmen vorerst beibehalten. Dort gilt derzeit die Stufe 2 des Drei-Stufen-Plans der Bayerischen Staatsregierung. Das heißt: Weiterhin müssen Schüler ab der 5. Jahrgangsstufe auch am Sitzplatz im Klassenzimmer eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wenn dort der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht gewährleistet ist.

Kindergärten bleiben weiterhin geöffnet. Soweit Einrichtungen offene oder teiloffene Konzepte umsetzen, müssen weiterhin feste Gruppen gebildet werden. Die Beschäftigten müssen eine Mund-Nasenbedeckung tragen.

Landkreis Schweinfurt erlässt ebenfalls Kontaktbeschränkungen

Auch im Landkreis Schweinfurt gelten ab sofort ähnliche Maßnahmen. Wie das Landratsamt mitteilt, dürfen ab Mittwoch nur noch fünf Personen privat gemeinsam unterwegs sein, es sei denn es handelt sich etwa um direkte Verwandte oder Familienmitglieder. Gleiches gilt für Treffen in privat genutzten Räumen oder Grundstücken. In der Gastronomie gelten die oben genannten Kontaktbeschränkungen laut Landratsamt ebenfalls. Die Gaststättenbetreiber seien verpflichtet, die neuen Vorgaben zu berücksichtigen.