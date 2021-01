Stadt und Landkreis Passau einigen sich bei Tagesausflügen

Weil der Landkreis Passau wegen hoher Corona-Zahlen keine Auswärtigen mehr hineinlassen wollte, waren die Passauer Stadtbewohner quasi eingeschlossen. Am Freitagabend haben sich nun Landrat und Oberbürgermeister auf eine Lösung für touristische Tagesausflüge geeinigt.

Passauer Stadtbewohner waren quasi eingeschlossen

Am vergangenen Montag hatte der Landkreis Passau per Allgemeinverfügung die Regelung aus der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung umgesetzt und touristische Tagesausflüge in den Landkreis Passau untersagt. "Eine zum Entscheidungszeitpunkt notwendige Maßnahme", sagt Landrat Raimund Kneidinger (CSU). Für die Bewohner der Stadt Passau stellte diese Maßnahme wegen der besonderen Lage inmitten des Landkreises und an der Grenze zu Österreich eine besondere Härte dar.

Stadt und Landkreis gelten nun als gemeinsame Region

Nun habe der Landrat das Gespräch mit Passaus Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) gesucht und einen Lösungsvorschlag gemacht, meldet das Landratsamt Passau. Die beiden haben eine Vereinbarung getroffen, die vor allem für die Bewohner der Stadt Passau Erleichterungen bringt. Die nun vereinbarte Lösung gilt ab Samstag, 16. Januar, und sieht Stadt und Landkreis Passau als gemeinsame Region. Sowohl die Stadt als auch der Landkreis Passau untersagen touristische Tagesausflüge in ihre jeweiligen Gebiete aus anderen Landkreisen und kreisfreien Städten. Innerhalb dieses gemeinsamen Gebietes gilt aber für alle gleichermaßen die 15-Kilometer-Regel.

Erhoffte pragmatische Lösung gefunden

Für Landrat Raimund Kneidinger sei es wichtig gewesen, eine Lösung zu finden, die dem Infektionsgeschehen und der Lage an den Krankenhäusern gerecht wird, rechtssicher umgesetzt werden kann, gleichzeitig aber auch die Einheit von Stadt und Landkreis Passau wiederherstellt. Oberbürgermeister Jürgen Dupper zeigte sich erfreut über diese Lösung: "Ich bedanke mich bei Landrat Kneidinger für den nun gefundenen erhofften pragmatischen Weg. Auf diese Weise können wir ermöglichen, dass die Bürgerinnen und Bürger sowohl in der Stadt als auch im Landkreis ihre Freizeit im Freien genießen können. Ich freue mich sehr, dass es trotz der derzeit sehr schwierigen Situation gelungen ist, eine gemeinsame Lösung zu finden."

Beide appellieren aber dennoch an die Bevölkerung, die Möglichkeiten nicht bis auf das Letzte auszureizen. Die Notwendigkeit von touristischen Tagesausflügen besonders an stark frequentierte Orte sollte trotzdem von allen hinterfragt werden. Ebenso sollte beispielsweise auch an Wanderwegen ein diszipliniertes Verhalten gelten.