Stadt und Landkreis Kulmbach auf Ukraine-Flüchtlinge vorbereitet

Die Vorbereitungen von Stadt und Landkreis Kulmbach für die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine sind weitgehend abgeschlossen. Demnach stehen 250 Betten in Stadt und Landkreis für Geflüchtete zur Verfügung. Das teilte Landrat Klaus Peter Söllner (FW) am Donnerstag auf einer Pressekonferenz mit.

Kulmbach rechnet mit Aufnahme von 500 Geflüchteten

Zahlreiche Privatleute hätten beim Landratsamt freie Kapazitäten gemeldet. Dazu kommen das ehemalige Hotel Hubertushof in Wirsberg und leerstehende Wohnungen der Baugenossenschaft in Kulmbach. Sollte ein größeres Kontingent an Flüchtlingen in Kulmbach eintreffen, stünden als Rückhalt die Frankenwaldhalle in Grafengehaig und eine Turnhalle des Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasiums zur Verfügung. Momentan sei die Lage noch nicht zu übersehen, so Landrat Söllner, doch rechne er in den nächsten Wochen mit einer Zuteilung von etwa 400 bis 500 Geflüchteten durch das Bayerische Innenministerium.

Shuttle-Service zum Ankerzentrum Bamberg geplant

Auch die rechtlichen Fragen seien mittlerweile geklärt. Demnach müssten alle Schutzsuchenden sich im Ankerzentrum in Bamberg registrieren lassen und dort angeben, ob sie eine Unterkunft brauchen oder wo sie untergebracht werden wollten. Für die Geflüchteten gebe es keine vorgeschriebenen Aufenthaltsorte, sondern sie könnten sich frei im Land bewegen. Der Landkreis Kulmbach will extra einen Shuttle-Service für die Fahrten zum Ankerzentrum einrichten.

Grundsätzlich hätten die Geflüchteten einen sogenannten Aufenthaltstitel für 90 Tage, dürften sich aber aufgrund der besonderen Situation erstmal bis zu drei Jahre lang in Deutschland aufhalten. In dieser Zeit erhalten sie finanzielle Unterstützung, können aber auch selbstständig eine Arbeit aufnehmen.

Integrationsbegleiter für Ukraine-Flüchtlinge

Im Landkreis Kulmbach seien bereits 25 Geflüchtete aus der Ukraine angekommen, diese seien bei Freunden oder Verwandten untergekommen. Den Geflüchteten stehen Integrationsbegleiter zur Seite, die den Menschen mit Rat, Hilfe und auch Zeit zur Verfügung stünden. Wie die Integrationsbeauftragte des Landkreises, Susan Nicholson, berichtete, hätten sich seit vergangenem Samstag schon viele freiwillige Helfer zur Unterstützung der Kriegsflüchtlinge gemeldet.

Der Landkreis Kulmbach hat auf seiner Homepage und auf einem Flyer zwei Mailadressen veröffentlicht, wo freier Wohnraum und Sachspenden für Geflüchtete angegeben werden können. Die Daten werden geprüft und vertraulich behandelt. Außerdem wurde ein Spendenkonto freigeschaltet.