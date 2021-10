Stadt-Umland-Bahn: Umweltverbände fordern mehr Tempo

Zum Pressetermin haben die Vertreter von mehreren Umweltverbänden zum Ortstermin mitten in der Erlanger Innenstadt eingeladen. Dort, wo einmal die neue Stadt-Umland-Bahn (StUB) verlaufen soll, sind an diesem Vormittag hunderte von Autos unterwegs. Verkehr, der künftig durch Straßenbahnzüge der StUB vermieden werden soll, so Richard Mergner, Vorsitzender des Bund Naturschutz (BN) Bayern. Die Aktion ist der Auftakt zu bundesweiten Mobilitätstagen. Mit denen appellieren die Verbände an eine neue Bundesregierung, endlich den Ausbau des öffentlichen Personen-Nahverkehrs in Angriff zu nehmen - ganz nach dem Motto weg von der Autobahn, hinzu zur Schiene.

BN drückt bei der StUB aufs Tempo

Die StUB sei geradezu prädestiniert dafür, so Mergner. Mit ihr könnten weit über zehntausend Autofahrten in der Region pro Tag entfallen. Es könnten Staus, Verkehrslärm und CO2-Ausstoß spürbar gesenkt werden. Nach jahrzehntelanger Planung müsse deshalb die StUB endlich kommen. Sie sei ein zentraler Bestandteil der Verkehrs- und damit der Klimawende in Erlangen und in der Metropolregion, so Mergner. Es werde höchste Zeit, dass das Projekt nach jahrzehntelanger Diskussion endlich umgesetzt wird.

Kostenschätzung bei 372 Millionen Euro

Die StUB soll auf einer Länge von 26 Kilometern Nürnberg, Erlangen und Herzogenaurach verbinden. Geplant ist, dass die Züge einmal im Zehn-Minuten-Takt verkehren. Allerdings gibt es auch Widerstand gegen das Projekt, dessen Kosten derzeit auf rund 372 Millionen Euro geschätzt werden. Umstritten ist vor allem die Streckenführung quer durch das Landschaftsschutzgebiet im Regnitztal in Erlangen.

Brücke soll Radfahrer vor Regen schützen

Dort soll eine rund 1,5 Kilometer lange Brücke gebaut werden. "Die Querung ist ein Wermutstropfen", sagt BN-Chef Mergner. "Aber daran darf die StUB nicht scheitern." Zudem sei die Brücke so gestaltet, dass unter ihr ein regengeschützter Radweg verlaufen solle – ein bundesweit einmaliges Projekt, so Mergner. Die Erlanger BN-Kreisgruppe hat sich bei ihrer Jahreshauptversammlung jüngst mit einer Dreiviertelmehrheit hinter den Bau der StUB gestellt.

Schiene statt Umgehungsstraße

Noch höher, nämlich bei 80 Prozent, war die Zustimmung zur Streckenerweiterung in den Osten von Erlangen. Seit kurzem wird dieser sogenannte Ost-Ast von Erlangen durch das Schwabachtal bis zur Gräfenbergbahn in Eschenau vorbereitet. Die Straßen dort sind vor allem durch den Pendlerverkehr stark belastet. "Wir brauchen die StUB in beide Richtungen", so Rainer Hartmann, Vorsitzender der BN-Kreisgruppe Erlangen. Der BN fordert Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auf, die geplanten Ortsumgehungen von Dormitz (Ost-Ast) und Niederndorf (West-Ast) zu stoppen. Die StUB mache diese Planungen überflüssig.