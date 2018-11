Stadt-Umland-Bahn: Mehr Fahrgäste prognostiziert

Beim 4. Dialog-Forum in Nürnberg am Mittwochabend (28.11.18) hat der Zweckverband Stadt-Umland-Bahn den Teilnehmern eine aktuelle Prognose zu den Fahrgastzahlen vorgestellt. Demnach werden 2030 viel mehr Menschen die Stadt-Umland-Bahn nutzen, als 2015 zunächst berechnet wurde.

Doppelt so viele Nutzer

Vor drei Jahren ging die Prognose beispielsweise von 4.900 Fahrgästen pro Tag aus, die den Streckenabschnitt zwischen Erlangen und Herzogenaurach nutzen würden. Mittlerweile hat sich der Wert mehr als verdoppelt. Die Verantwortlichen rechnen nun mit 10.800 Fahrgästen täglich. "Diese Entwicklung ist sagenhaft", freute sich der Bürgermeister von Herzogenaurach, German Hacker (SPD). "Die Region boomt und da ist es wahrscheinlich, dass viel mehr Leute mit der StUB fahren werden. Der Zuwachs zwischen Erlangen und Herzogenaurach ist gewaltig", sagte Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik (SPD).

Engere Taktzeiten

Die Zahlen führen dazu, dass die StUB zwischen Nürnberg/Am Wegfeld und Herzogenaurach nun im Zehnminutentakt fahren soll und nicht wie bisher geplant im 20-Minuten-Takt. In den Hauptverkehrszeiten sollen zudem weitere Straßenbahnen zur Verstärkung eingesetzt werden.

Überlegungen zum Trassenverlauf

Auch beim Trassenverlauf wird es immer konkreter. In Herzogenaurach zum Beispiel kristallisiert sich die Variante heraus, die durch den Adidas-Campus vorbei am Puma-Gelände und weiter zum Schaeffler-Werk führt, sagte Bürgermeister Hacker. Damit wären die großen Arbeitgeber in Herzogenaurach an die StUB angeschlossen.

Die größten Knackpunkte liegen in Erlangen: Mehrere Varianten werden derzeit noch geprüft, wie die Trasse über die Regnitz weiter in Richtung Herzogenaurach führen soll, so Erlangens OB Janik. Auch die Frage, ob die Straßenbahn durch die Altstadt fahren soll oder nur bis zum Bahnhof, ist noch offen.

"Dann noch die dritte Frage: Wie erschließen wir die Technische Fakultät und den Siemens-Campus?", sagte Janik. Auch der sogenannte Himbeerpalast, in dem das neue geisteswissenschaftliche Zentrum der Friedrich-Alexander-Universität Platz finden soll, gilt es möglichst gut anzubinden.

Politiker setzen auf Bürgerbeteiligung

Bei der Planung ist es den Bürgermeistern von Nürnberg, Erlangen und Herzogenaurach besonders wichtig, die Bürger miteinzubeziehen. "Eine breite Bürgerbeteiligung ist heute ohne Alternative. Die Menschen erwarten von uns, dass wir uns ernsthaft mit ihren Vorschlägen auseinandersetzen", sagte Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD).

Beim 4. Dialog-Forum waren rund 150 Teilnehmer mit dabei. Zum Forum gehören zufällig ausgewählte Bürger, Vertreter von Verbänden, die Bürgermeister der drei Städte und Vertreter des Zweckverbandes. Alle vorgeschlagenen Varianten der Bürger, die sie auch online einreichen konnten, werden untersucht hinsichtlich Fahrgastpotential, Reisezeit, Investitionsvolumen, Streckenqualität, Flächenbedarf und Eingriffe in die Umwelt. Auf diese Weise sollen die besten Varianten ermittelt werden.