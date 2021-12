Stadt-Umland-Bahn: Kompromisse bei Haltestellen notwendig

Beim größten Straßenbahnprojekt in Deutschland – der Stadt-Umland-Bahn zwischen Nürnberg, Erlangen und Herzogenaurach – ist die Bürgerbeteiligung am Dienstagabend in die mittlerweile zehnte Runde gegangen. Beim 10. Bürgerdialog stand das Thema Haltestellen im Mittelpunkt.

StUB-Haltestellen nicht ohne Kompromisse gestaltbar

Rund 100 Teilnehmer diskutierten online unter anderem darüber, wo genau die voraussichtlich 30 Haltestellen entstehen sollen und wie diese im Detail aussehen könnten. Es ging beispielsweise darum, ob die Gleise und die Wartehallen begrünt werden und ob ein WC an manchen Haltestellen entstehen könne. "Die Haltestellen müssen einladend sein, damit viele Menschen die Stadt-Umland-Bahn nutzen", betonte auch Nürnbergers Oberbürgermeister Marcus König (CSU) beim Bürgerdialog.

Die ideale Haltestelle trifft dann jedoch auf die Realität vor Ort – auf enge Straßen beispielsweise. "Es müssen Kompromisse gefunden werden", fügte Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) hinzu.

Barrierefreiheit ein zentrales Diskussionsthema

Auch das Thema Barrierefreiheit war zentral: Etwa genügend Platz für Rollstühle im Wartebereich zu schaffen und Informationen bei den Haltestellen für taube und blinde Menschen optimal anzubieten. Weitere Themen waren die Anbindung der Haltestellen an Park-and-Ride-Systeme und Abstellmöglichkeiten für Fahrräder.

Weitere Bürgerdialoge zur Stadt-Umland-Bahn geplant

In die Planungen der Stadt-Umland-Bahn sind die Bürger eng eingebunden. Seit rund vier Jahren können sie bei den Bürgerdialogen bereits Ideen und Kritik einbringen. Und weitere Dialoge werden folgen: "Weil wir immer tiefer in die Planungen einsteigen, gibt es immer mehr zu diskutieren", sagt der Sprecher des Zweckverbands Stadt-Umland-Bahn, René Icgen.

Umweltschonendes Verkehrsnetz ohne Staus

Die Stadt-Umland-Bahn – kurz StUB – soll die drei Städte Nürnberg, Erlangen und Herzogenaurach verbinden, umweltschonend und ohne Staus. Auf der rund 25 Kilometer langen Strecke sollen die Straßenbahnzüge im Zehn-Minuten-Takt fahren. Das Projekt wird mit Planung und Bau mehr als 400 Millionen Euro kosten. Bund und Land werden voraussichtlich 90 Prozent der Kosten übernehmen.

2024 wollen die Projektverantwortlichen in das Planfeststellungsverfahren gehen, das mit einem Baugenehmigungsverfahren vergleichbar ist. Kommen keine Einwände, kann mit dem Bau der StUB begonnen werden.