Stadt Straubing gegen Plastikmüll: Experiment im Supermarkt

Zehn bis 20 Jahre - solange braucht es, bis sich eine Einkaufstüte im Meer zersetzt hat. Dass die Plastiktüten umweltschädlich sind, dürfte mittlerweile bekannt sein. Aber greifen beispielsweise Supermarktkunden zur kostenlosen Plastiktüte oder zu umweltfreundlicheren Alternativen, wie Obstnetze, Bio- oder Papiertüten?

Supermarkt: Plastiktüte oder umweltfreundliche Alternative?

In einem Straubinger Supermarkt will ein Forschungsteam das derzeit herausfinden. Sie haben Alternativen zur Plastiktüte im Obst- und Gemüseregal ausgelegt – aber die kosten etwas: Tomaten in der Pappverpackung, statt in Plastik: elf Cent teurer. Neben der kostenlosen Plastiktüte gibt es Biobeutel für vier Cent oder Papiertüten für drei Cent.

Studie zum Plastikverbrauch

Pia Drechsel ist Doktorandin an der Hochschule Neu-Ulm und beobachtet die Kunden: Greifen sie zur Plastiktüte oder zur Alternative?

"Wir möchten die Absatzzahlen messen, um zu schauen: Wie entscheidet sich der Kunde? Ist er bereit, einen Mehrpreis für nachhaltige Verpackung zu bezahlen oder nicht? Wir verbrauchen in Deutschland ca. drei Milliarden Plastiktüten im Jahr. Es geht einfach darum, den Anteil von Plastik zu reduzieren." Pia Drechsel, Doktorandin

Drechsel geht auf die Kunden zu und befragt sie zu ihrem Kaufverhalten. Fragen wie: "Warum haben Sie sich für diese Verpackung entschieden?" oder "Wie wichtig ist Ihnen die Umwelt?" werden gestellt. Seit drei Wochen befragt sie die Kunden im Straubinger Supermarkt, bisher haben rund 200 an der Studie teilgenommen. 500 ist Drechsels Ziel. Die Ergebnisse will sie Anfang nächsten Jahres veröffentlichen.

Plastiktüten als Problem im Supermarkt

Das Experiment im Supermarkt ist auch für das Personal wichtig. Susanne Guggenberger ist Marktleiterin im Straubinger Edeka und hat eine Hoffnung für die Studienergebnisse:

"Was ich sehr wichtig fände, wäre die Reduzierung vom Plastikmüll und wenn die Tüten recycelbar wären. Einfach ein Umdenken von der Kundschaft: Dass sie mehr auf die Umwelt schauen. Wir haben viele Kunden, die reißen Plastiktüten runter und packen ihren Einkauf rein." Susanne Guggenberger, Marktleiterin

Die bisherigen Ergebnisse von Drechsel zeigen: Bei bereits verpackten Produkten, wie Tomaten, greifen Kunden öfter zur umweltfreundlicheren Variante, anstatt zur Plastikverpackung. 60 Prozent entscheiden sich für die Pappverpackung, 40 Prozent für die Plastikverpackung. Das Problem sind immer noch die kostenlosen Plastiktüten für das Obst und Gemüse.

"Der Kunde ist gewohnt, dass diese Beutel in der Regel gratis sind. Die einzige Chance, die es hier eigentlich gibt: Die Forschungsergebnisse veröffentlichen und davon Handlungsempfehlungen für die Politik ableiten. Das heißt: Das konventionelle Plastik muss teurer werden." Pia Drechsel, Doktorandin

Straubinger Forschungsprojekt zur Plastikmüllvermeidung

Das Experiment von Drechsel ist Teil des Forschungsprojekts zur Plastikmüllvermeidung der Stadt Straubing "Verbraucherreaktionen bei Plastik und dessen Vermeidungsmöglichkeiten am Point of Sale". Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.

Im Oktober 2017 hat die Stadt Straubing zusammen mit verschiedenen Hochschulen (u.a. Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Philipps-Universtität Marburg, Universität Suttgart) und regionalen Praxispartnern aus Straubing (z.B. Supermärkte, Sportgeschäfte, Modehäuser) das mehrjährige Forschungsprojekt gestartet. Ziel ist es, Erkenntnisse zu gewinnen, wie der Plastikmüll reduziert und minimiert werden kann.

Plastik sparen bei Lebensmitteln und Textilien

Ein Teil der gesamten Studie ist Drechsels Experiment im Lebensmittelbereich. Ein anderes Experiment beschäftigt sich mit der Textilbranche. Unter anderem sollen neue Recyclingwege für Textilien entwickelt werden und Plastik beim Online-Versand eingespart werden. Für Verbraucher soll es am Ende des Projekts eine Plastik-App geben. Mit dieser App werden Informationen zum Plastikaufkommen des Produkts vermittelt.

Die Ergebnisse können durch die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Praxispartnern direkt in Straubing umgesetzt werden. Damit soll es Händlern und Verbrauchern ermöglicht werden, Plastik zu reduzieren.