Stadt Stein kauft Gelände des Frauenwerks

Die Stadt Stein im Landkreis Fürth hat das Gelände und Gebäude des Frauenwerks gekauft. Vorausgegangen waren mehrmonatige Verhandlungen über die Liegenschaft in der Deutenbacher Straße, teilte die Stadt mit. Die Kommune plant nun, das große parkähnliche Gelände für die Bürgerinnen und Bürger zu öffnen und dabei auch den Rednitzgrund zu erschließen.

Zunächst als Flüchtlingsunterkunft genutzt

Steins Bürgermeister Kurt Krömer (Steiner Bürgergemeinschaft) freut sich, dass das Grundstück samt seiner Gebäude nun im Besitz der Stadt ist. "In den nächsten Monaten wird das vormalige Tagungs-und Gästehaus Stein von Seiten des Landkreis Fürth zur Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge genutzt werden", so Krömer.

Schon im Zweiten Weltkrieg eine Unterkunft für Flüchtlinge

Auch das Frauenwerk Stein ist froh, dass die Stadt Stein das Gelände erworben hat. Damit könne die geschichtliche Bedeutung des Geländes bewahrt werden. Mit der aktuell geplanten Nutzung der Räume für geflüchtete Menschen schließe sich auch ein Kreis.

Denn in den ersten Jahren des Frauenwerks Stein hätten hier durch den Zweiten Weltkrieg belastete Mütter und geflüchtete Frauen hier Betätigung und Zuwendung erfahren. "Viele Frauen fanden in den Räumlichkeiten und dem großen Parkgelände Inspirationen, Bildung, Spiritualität und Erholung", sagt die Geschäftsführende Vorständin des Frauenwerks, Michaela Wachsmuth.

Weitere Standorte des Frauenwerks

Auch wenn sich das Frauenwerk von der Liegenschaft in Stein trennt, wird es künftig in den Einrichtungen der Familien-Bildungsstätten in Nürnberg und München, den Kliniken der Prävention und Rehabilitation in Oberstdorf und Aschau und der Familienpflege in Nürnberg weiterarbeiten.

Die Organisation setzt sich für Bildung, Beratung, Prävention und Rehabilitation für Frauen und Familien ein. Von Frauen für Frauen als Bayerischer Mütterdienst vor 89 Jahren gegründet, erwarben die Gründerinnen das Areal am Rednitzgrund Mitte der 1940er Jahre. Hier konnten sich Mütter erholen, es gab Bildungsangebote und politische Diskurse. Das Deutsche Müttergenesungswerk wurde hier gegründet.