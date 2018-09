Stadt setzt auf Recyclingpapier: Auszeichnung für Rosenheim

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) zeichnete die Stadt Rosenheim beim „Papieratlas 2018“ als „Aufsteiger des Jahres“ aus. Die Umstellung in Rosenheim von herkömmlichem Papier auf Recyclingpapier ging auf einen Antrag im Stadtrat von „Bündnis90/Die Grünen“ zurück. Ein Jahr lang, so Umwelt-Dezernent Helmut Cybulska, testete man das Recyclingpapier in den Amtsstuben. Zuvor geäußerte Bedenken wurden zerstreut, das Papier ist im Gebrauch genauso unkompliziert wie das herkömmliche Papier. 2,8 Millionen A4-Blätter und 35.000 A3-Blätter hat die Stadtverwaltung 2017 verbraucht – wohlgemerkt alle aus Recylingpapier.

Weniger Energie, weniger Wasser

Der große Vorteil: Bei der Herstellung aus Altpapier werden gegenüber neuem Papier rund 60 Prozent weniger Energie und 70 Prozent weniger Wasser verbraucht. In Rosenheim bedeutet das etwa 30 Tonnen CO2 weniger als wenn man herkömmliches Papier verwenden würde. Das passt perfekt zum „Energie-, Klima- und Umweltschutzkonzept“ der Stadt, die sich darin verpflichtet hat bis zum Jahr 2025 die energiebedingten Emissionen gegenüber dem Jahr 2010 um mindestens 40 Prozent zu reduzieren.

Und die gute Nachricht aus Rosenheim, die zur Nachahmung einlädt: das Recyclingpapier kostet keinen Cent mehr, die Umstellung ist also kostenneutral und durch den zentralen Einkauf der Stadt auch sehr unkompliziert, betont der Umwelt-Dezernent. Er möchte deshalb andere Kommunen zur Nachahmung einladen.

Drei weitere bayerische Preisträger

Und genau darum geht es auch beim „Papieratlas“. Dabei werden alljährlich Städte, Landkreise und Hochschulen ausgezeichnet, die konsequent auf Recyclingpapier umstellen. Verliehen wird der Papieratlas alljährlich vom Bundesumweltministerium, dem Deutschen Städtetag, Landkreistag, dem Städte- und Gemeindebund, dem Deutschen Hochschulverband und der Initiative Pro Recyclingpapier.

Bei den Landkreisen landete Schweinfurt bundesweit auf Platz 2 und Ebersberg auf Platz 3 hinter dem Rhein-Hunsrück-Kreis. Bei den Hochschulen belegt Augsburg bundesweit den 2. Platz in der Rangliste der recyclingpapierfreundichsten Hochschulen.