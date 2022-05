Stadt Schweinfurt sucht Freiwillige für Baumpatenschaften

Bereits am 1. Mai startete das Projekt mit dem Slogan "Tu was fürs Klima - werde Baumpate/Baumpatin". Auch Schulen, Kindergärten oder Firmen können bei der Aktion der Stadt Schweinfurt mitmachen. Sie sollen helfen, die Bäume in der Stadt robuster und widerstandsfähiger zu machen.

Bei Trockenheit gießen

Straßenbäume sind anderen Umwelteinflüssen ausgesetzt als Bäume in der freien Natur. Hier kommen die künftigen Baumpaten ins Spiel: Sie sollen "ihre" Bäume regelmäßig gießen. Vor allem in Trockenzeiten wäre das eine tatkräftige Unterstützung für die Mitarbeiter der Stadt Schweinfurt. Außerdem sollten die Freiwilligen die sogenannte "Baumscheibe" bei Bedarf jäten beziehungsweise säubern.

Boden um den Baum kann bepflanzt werden

Eine Baumscheibe ist eine offene, nicht befestigte Bodenfläche im Verkehrsbereich um den Baum herum, so Kopic. Wer möchte, darf die Baumscheibe in Absprache mit den Stadtgärtnern auch bepflanzen, wenn diese sich dafür eignet. Dafür soll es Pflanzgutscheine geben. Um die Kontrolle und den Rückschnitt des Baums müssen sich die Paten nicht kümmern. Das übernimmt Schweinfurts Servicebetrieb "Bau und Stadtgrün".

Patenschaften für jeden Stadtbaum denkbar

In der Stadt Schweinfurt sind etwa 26.000 Stadtbäume erfasst. Für viele dieser Bäume könnte eine Patenschaft übernommen werden. "Prinzipielle kann man sich jeden Baum in der Stadt für eine Patenschaft vorstellen", sagte Günter Kopic, Gärtnermeister im Dienst der Stadt Schweinfurt, bei einem Pressetermin am Donnerstag (12.5.). "Sinnvoll ist es jedoch, sich um die jungen Bäume zu kümmern, da diese noch besonders viel gepflegt werden müssen."

Schon vor Aktion gab es freiwillige Baumpaten

Das ehrenamtliche Engagement der Baumpaten wird durch ein Schild am Baum sichtbar gemacht. Beim Einscannen eines QR-Codes erscheint eine Internetseite mit Informationen zu der Öko-Aktion.

Rund ein Dutzend Menschen haben sich bisher für eine Baumpatenschaft bei der Stadt Schweinfurt angemeldet. "Es gibt auch Bürger, die schon seit Jahren freiwillig Bäume im Stadtgebiet pflegen. Meistens sind es die Bäume vor der eigenen Haustüre", ergänzt der Schweinfurter Gärtnermeister.

Bis zu sechs Grad Abkühlung

In Zeiten des Klimawandels und des Artensterbens gewinnen Bäume in der Stadt immer mehr an Bedeutung, betont Kopic. Demnach produziert ein Baum pro Tag Sauerstoff für zehn Menschen, filtert Feinstaub und verdunstet bis zu 400 Liter Wasser pro Tag. Dadurch könnte eine Abkühlung von bis zu sechs Grad in der Stadt erreicht werden. Dies sei im Hinblick auf die Klimaveränderung mit ihren immer heißer und trockener werdenden Sommern besonders wichtig.