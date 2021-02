Stadt Schweinfurt hat niedrigste Corona-Inzidenz in Deutschland

Weiterhin Maskenpflicht in der Schweinfurter Innenstadt

Vor etwa einer Woche hatte die Stadt Schweinfurt ihre Allgemeinverfügung vom 20. Januar bis zum 16. Februar verlängert. In Teilen der Innenstadt gilt weiterhin die Maskenpflicht: In der Spitalstraße, der Rückerstraße, der Keßlergasse, der langen Zehntstraße und auf dem Roßmarkt müssen die Menschen unter der Woche zwischen 10 und 20 Uhr einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Alkoholverbot und Besuchs-Beschränkungen verlängert

Auch das ganztägige Alkoholverbot in der Innenstadt gilt nach wie vor. Den Bereich grenzt die Stadt folgendermaßen ein: Gutermann-Promenade bis zur Hahnenhügelbrücke (inklusive Grünflächen bis zum Mainufer), Landwehrstraße, Georg-Schäfer-Straße, Friedrich-Ebert-Straße, Niederwerrner Straße, Am Obertor, Fehrstraße, Am Oberen Marienbach, Paul-Rummert-Ring, Am Zollhof, Am Unteren Marienbach. Besuche von Patienten in Krankenhäusern oder Bewohnern von Pflegeheimen sind nur für eine Person am Tag erlaubt.