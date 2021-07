29.07.2021, 13:45 Uhr

Stadt Schwandorf macht frühere Bundesstraße zur Fußgängerzone

Eine ehemalige Bundesstraße in Schwandorf soll 2023 in Teilen autofrei und zur Fußgängerzone umgewidmet werden. Eine große Umstellung für die Bürger, denn in der Stadt Schwandorf hat es bisher noch nie eine Fußgängerzone gegeben.