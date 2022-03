Stadt Rothenfels möchte 100 Jahre alte Feuerwehrleiter loswerden

Bayerns kleinste Stadt Rothenfels möchte gern ihre 102 Jahre alte Feuerwehrleiter los werden. Sie ist noch voll funktionsfähig und nichts an ihr ist verrostet. Das Problem: Das Monstrum ist zehn Meter lang, und der bisherige Standort, eine ehemalige Firmenhalle, wurde verkauft. Dort wird der Platz nun benötigt. Das gute Stück würde die Stadt nun gern an eine Feuerwehrschule, ein Museum oder auch an eine Privatperson abtreten.

Erste Interessenten für die Leiter in Rothenfels

Bürgermeister Michael Gram hat sich auch umgeschaut, was eine solche Leiter Wert sein könnte und fand im Netz Angebote zwischen 200 und 1.000 Euro, sagt er dem BR. Eine Privatperson habe sich bereits gemeldet, und auch ein benachbarter Feuerwehrverein zeige Interesse. Vielen Rothenfelserinnen und Rothenfelsern wäre eine Scheune zum Unterstellen im Ort wohl das liebste. Denn wer weiß, ob so eine historische Feuerwehrleiter nicht doch einmal zu einem Jubiläum gebraucht wird?