Stadt Regensburg zeigt sich solidarisch mit Kulturbranche

Der zweite Lockdown binnen sechs Monaten bringt viele Wirte und viele Kulturschaffende in Existenznot. Sie erwarten sich viel von der Sitzung der bayerischen Staatsregierung am Dienstag - es geht unter anderem um schnelle Ausgleichszahlungen.

Bildungsauftrag im Mittelpunkt

In Regensburg gibt es immerhin moralische Unterstützung von der Stadt. Diese strahlt das Theater am Bismarckplatz jeden Abend über mehrere Stunden rot an und folgt damit dem Beispiel anderer Städte. Die Botschaft der Aktion "AlarmStufeRot" überzeugte die Stadtspitze, so Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer: "Passt auf, es geht nicht nur um Freizeit, es geht nicht nur um Vergnügen, wir haben auch noch einen anderen Auftrag."

Damit spielt Maltz-Schwarzfischer (SPD) auf den Bildungsauftrag an. Finanziell könne die Stadt kaum helfen. Dafür müsste sie selbst Künstler für Auftritte buchen - im Lockdown ist das aber nicht machbar, so die Rathauschefin.