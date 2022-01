Stadt Regensburg verbietet Fahrrad-Demo auf der A3

Die Stadt Regensburg hat eine für Dienstag angezeigte Demonstration von Fridays for Future (FFF) Regensburg verboten. Zehn bis 20 Aktivisten wollten dazu mit Fahrrädern über die A3 radeln. Erst vor kurzem war schon einmal eine Klima-Demo in Regensburg untersagt worden.

Polizei: Mit Fahrrädern auf A3 - zu gefährlich

Wie Florian Beck, der Sprecher der Polizeiinspektion Regensburg, dem BR mitteilte, sei die geplante Aktion auf der Autobahn zu gefährlich. Außerdem könnte eine komplette Autobahnsperrung Rettungsfahrzeuge behindern. Gerade im Hinblick auf die Nähe zum Uniklinikum Regensburg und vor allem während der Corona-Pandemie könne man das nicht verantworten, so der Sprecher weiter.

Klimaaktivisten hätten alternative Route akzeptiert

Für Simon Lachner, einen Sprecher der FFF-Bewegung, ist das Verbot nicht nachvollziehbar: "Normalerweise gibt es vom Ordnungsamt Auflagen und eine alternative Route, an die wir uns gehalten hätten. Aber die Versammlung ganz zu verbieten, ist krass". FFF Regensburg will vor dem Verwaltungsgericht dagegen klagen und eventuell im Sommer eine derartige Aktion "mit Hunderten Radlern" nachholen.

A3-Demo wurde abgesagt

Über ihre Social Media-Kanäle wurde die Demo noch am MOntagabend abgesagt. FFF werde sich nicht gegen das Verbot stellen, hieß es. Die Polizei wird laut eigener Aussage dennoch vor Ort sein und beobachten, ob sich Demonstrierende einfinden.

Demo mit Kletterern verboten

Eine bereits am 20. Januar angezeigte Demonstration, in der FFF-Aktivisten aus Regensburg Banner an einer Autobahnbrücke auf Höhe der Ausfahrt Universität anbringen wollten, war ebenfalls verboten worden. Gegen dieses Demo-Verbot war nicht geklagt worden.