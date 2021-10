Stadt Regensburg stoppt Planungen für teure Toilette

Die Stadt Regensburg hat die Planungen für ein 330.000 Euro teures Toilettenhäuschen auf einer Donauinsel gestoppt. Grund sind unter anderem massive Kostensteigerungen bei der Abwasserbeseitigung und Probleme beim Hochwasserschutz. Zuerst hatte der Online-Dienst "Regensburg digital" darüber berichtet.

Kampf den Wildpinklern

Die sogenannte Jahninsel in Regensburg ist im Sommer ein beliebter Treffpunkt vor allem für junge Leute. Die Donauinsel liegt genau zwischen der historischen Altstadt und dem Stadtteil Stadtamhof. Wenn an Sommerabenden hier oft mehrere Hundert Leute feiern und picknicken, gibt es große Müll- und Sanitärprobleme. Um das "Wildpinkeln" in Zukunft zu verhindern, wollte die Stadt dort ein öffentliches Toilettenhaus mit zwei Kabinen errichten. Ursprünglich waren dafür 330.00 Euro veranschlagt.

Mehrkosten wegen Abwasserbeseitigung

Im Genehmigungsverfahren verteuerte sich das Projekt dann merklich, wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt. Für eine ordnungsgemäße Abwasserentsorgung hätte nämlich zusätzlich eine sogenannte Doppelhebeanlage eingebaut werden müssen. Zusatzkosten: 42.000 Euro.

Insel im Hochwassergebiet

Auch der geplante Standort für die Toilette habe letztlich Probleme bereitet. Das Wasserwirtschaftsamt habe mitgeteilt, dass im Rahmen des Hochwasserschutzes an der Stelle mittelfristig möglicherweise ein Pumpwerk errichtet werden soll. Dann hätte das teure Toilettenhaus wieder weichen müssen. Die Jahninsel wird bei Donauhochwasser regelmäßig überflutet.

Suche nach neuen Standorten

Vor diesem Hintergrund habe die Stadt nun beschlossen, die Pläne für das Toilettenhaus auf der Jahninsel nicht weiter zu verfolgen, heißt es weiter. Aktuell sei die Verwaltung dabei, den Bedarf an öffentlichen Toiletten im Stadtgebiet zu ermitteln und mögliche neue Standorte zu suchen - auch im Umfeld der Jahninsel.