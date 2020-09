Stadt Regensburg reißt Corona-Signalwert von 35

Ab Dienstag gilt in allen Regensburger Schulen für die Schüler wieder die Maskenpflicht während des Unterrichts. Der Grund der erneuten Einführung des Mund-Nasen-Schutzes sei der Anstieg der Corona-Zahlen, teilte die Stadt Regensburg auf Anfrage mit.

Das Landesamt für Gesundheit LGL hatte am Montagnachmittag die aktuellen Corona-Daten veröffentlicht. Demnach liegt die Stadt Regensburg bei den Neuinfektionen jetzt bei einem Signalwert von 35,4. Regensburg ist nach Würzburg und München die dritte Großstadt in Bayern mit erhöhtem Signalwert.

Beratungen im Rathaus

Möglicherweise gibt es in Regensburg jetzt noch weitere Maßnahmen. Die Beratungen im Rathaus waren am Dienstagnachmittag nach Angaben einer Sprecherin noch nicht abgeschlossen

Zum Schutz vor einer Ansteckung hatte in den ersten beiden Schulwochen an allen weiterführenden Schulen in Bayern eine Maskenpflicht auch während des Unterrichts gegolten. Vielerorts galt diese Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wegen hoher Infektionszahlen fort.