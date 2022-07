Stadt Regensburg prüft Einrichtung von Wärmehallen

Die Stadt Regensburg prüft die Einrichtung von Wärmehallen für die kommende kalte Jahreszeit. Das bestätigte Stadt-Sprecherin Juliane von Roenne-Styra dem BR auf Anfrage. Grund sei die drohende Energiekrise, die im Herbst und Winter dafür sorgen könnte, dass Privat-Wohnungen möglicherweise nicht ausreichend beheizt werden können. Zuerst hat darüber das Online-Portal Idowa berichtet.

"Vorbereitet sein im äußersten Notfall"

Die Stadt prüfe derzeit lediglich die Möglichkeiten einer Einrichtung derartiger Wärmehallen: "Wo, wann, wie, ab welcher Temperatur und für welche Zielgruppe solche Wärmehallen entstehen könnten, das ist noch im Fluss", sagte die Sprecherin, "im äußersten Notfall wollen wir vorbereitet sein."

Corona verschärft die Lage

Wärmehallen sind Hallen, in die Menschen kommen könnten, um sich aufzuwärmen. Eine besondere Herausforderung sei die Corona-Problematik, so von Roenne-Styra und verweist auf die erhöhte Infektionsgefahr in Innenräumen. In dieser Hinsicht hätte die Stadt jedoch Erfahrung: Auch bei Bombenevakuierungen würden viele Menschen in Hallen untergebracht. Vorher würden diese getestet. Wer positiv war, wurde andernorts einquartiert, zum Beispiel im Hotel.

Katastrophenschutz eingebunden

Ob und ab wann tatsächlich Wärmehallen für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Regensburg eingerichtet werden könnten, ist derzeit noch unklar. Die Stadt setze sich aber bereits seit mehreren Wochen mit Lösungsstrategien für mögliche Energie-Engpässe in der kalten Jahreszeit auseinander. Der Katastrophenschutz sei mit eingebunden.