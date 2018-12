Stadt Regensburg: Mit dem Klimawandel umgehen lernen

Dass der Klimawandel kein Problem der Zukunft ist, konnte man in Regensburg, wie in vielen anderen Orten in Bayern, schon diesen Sommer erahnen. Es war heiß in der Stadt. Im August lag die Durchschnittstemperatur drei Grad über dem langjährigen Mittel. Im April waren es sogar rund viereinhalb Grad. Und wenn es dann doch einmal regnete, dann meistens in Form schwerer Unwetter. So zum Beispiel Anfang August, als in der Stadt Keller vollliefen und sogar ein Einkaufszentrum teilweise unter Wasser stand.

Sperriger Titel für wichtige Arbeit

Dass die Folgen des Klimawandels schon jetzt zu spüren sind, überrascht Katharina Schätz nicht.

"Die Auswirkungen an sich wird man schwer in den Griff bekommen. Die sind erstmal da. Aber wir können einen Beitrag leisten, mit den Folgen besser umzugehen. Das wird man erreichen können." Katharina Schätz, Klima-Resilienz-Managerin Regensburg

Genau für diese Aufgabe hat die Stadt Regensburg Katharina Schätz Mitte November eingestellt. Ihr neuer, etwas sperriger Titel: Regensburgs erste Klima-Resilienz-Managerin. Frei übersetzt bedeutet das, dass Schätz die Widerstandsfähigkeit der Stadt gegen die Klimaveränderung stärken soll.