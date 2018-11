vor 30 Minuten

Stadt räumt Obdachlosen-Lager unter zwei Münchner Brücken

Die Reichenbachbrücke und die Wittelsbacherbrücke in München sind beliebte Schlafplätze für obdachlose Menschen. Nach Bränden an der Reichenbachbrücke und Beschwerden von Anwohnern will die Stadt München die Lager heute räumen lassen.