Stadt plant kostenfreie Kitas für viele Münchner Kinder

Die Betreuungskosten für Eltern in München sollen ab kommenden September deutlich sinken. So steht es in Plänen der Stadt München, die Oberbürgermeister Dieter Reiter gestern vorgestellt hat.

Kostenfreie Betreuung für Kinder von Geringverdienern

Die niedrigeren Gebühren sollen in allen Kitas der Stadt und in Betreuungseinrichtungen gelten, die bezuschusst werden. Eltern mit einem Bruttojahreseinkommen bis zu 50.000 Euro müssten gar nichts bezahlen. Das betrifft aktuell fast die Hälfte aller betreuten Kinder bis zehn Jahren. Zwischen einem Gehalt von 50.000 bis 80.000 Euro gebe es schrittweise günstigere Tarife. Ab einem Jahresgehalt von 80.000 Euro würden Eltern mit der vollen Gebühr zur Kasse gebeten, die ebenfalls niedriger sein wird.

Pläne kosten 46 Millionen Euro pro Jahr

Die Neuregelung würde besonders Eltern von Kleinkindern unter drei Jahren entlasten. Weil die Betreuung aufwendiger ist, kostet ein Platz auch deutlich mehr. Die Stadt rechnet mit Mehrausgaben von knapp 46 Millionen Euro im Jahr. Die Pläne werden nächste Woche im Bildungsausschuss beraten. Reiter rechnet mit Zustimmung, bei diesem Thema seien sich alle einig.