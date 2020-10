Stadt Passau: Corona-Inzidenzwert nun ebenfalls über 100

In Niederbayern hat nach den neuesten Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) jetzt auch Passau den Wert von 100 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen überschritten. Stand Mitternacht wurde ein Inzidenzwert von 106,1 angegeben, der auch höher liegt als im Landkreis Passau (103,3), aber deutlich unter dem Wert von 228,0 für den Landkreis Rottal-Inn, dem nach wie vor zweithöchsten im Freistaat.

Mehrere Landkreise "rot"

In der Stadt Passau und in beiden betroffenen Landkreisen steht damit die Corona-Ampel auf "dunkelrot". Im "roten" Bereich befinden sich aktuell die Städte Landshut und Straubing sowie die Landkreise Landshut, Dingolfing-Landau, Deggendorf und seit gestern auch Straubing-Bogen.

Strengere Regeln im Landkreis Straubing-Bogen

Seit Mitternacht gelten nun auch in diesem Landkreis verschärfte Regelungen - unter anderem zu erlaubten Kontakten und Maskenpflicht. Unter anderem müssen Schüler in Grundschulen jetzt Masken tragen. Der Präsenzunterricht an den Schulen läuft aber weiter. Eine allgemeine Maskenpflicht auf Stadt- oder Marktplätzen gibt es derzeit aber nicht im Landkreis.

Landkreis Regen unterschreitet wieder 50er-Wert

Unterhalb der Marke von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner liegt unterdessen wieder der Landkreis Regen mit einem Wert von 49,1. Auch in den Landkreisen Freyung-Grafenau und Kelheim gab es auf 100.000 Einwohner umgerechnet weniger als 50 Infektionsfälle innerhalb einer Woche.