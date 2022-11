Stadt Passau installiert erste Solaranlagen in der Altstadt

Passaus Dachlandschaft wird sich verändern: Im Mai hatte die Stadt Passau ihre Stadtbildsatzung so geändert, dass Photovoltaikanlagen auf historischen Altstadthäusern möglich sein sollen. Jetzt wird die Stadt selbst aktiv und will im kommenden Jahr PV-Anlagen auf zwei städtische Gebäude bauen lassen: auf die Dächer des Alten Zollamts am Rathausplatz und des Gymnasiums Leopoldinum.

Wie die Stadt mitteilt, sind schwarze, unauffällige Module auf den Dächern vorgesehen. Die Stadt verweist dabei auch auf das bayerische Denkmalschutzgesetz, das entsprechend geändert werden soll. Die "Passauer Neue Presse" hatte zuerst darüber berichtet.

Passauer Stadtrat gab sein Ok

Bis vor wenigen Monaten wären Maßnahmen wie diese nicht möglich gewesen. Der Ensembleschutz ging vor. Doch bei der letzten Änderung der Stadtbildsatzung spielte das Thema eine wesentliche Rolle. Die Stadträte beschlossen, dass Solaranlagen grundsätzlich in der Altstadt möglich sein sollen, solange sie von der Straße und von touristischen Aussichtspunkten aus - wie der Veste Oberhaus oder dem Kloster Mariahilf - nicht zu sehen sind.

Auch Regensburgs Altstadt bekommt Solardächer

Auch auf Dächern der Regensburger Welterbe-Altstadt soll künftig Strom erzeugt werden können: Der Stadtrat hat - wie in Passau - das Verbot von Solaranlagen aus der Altstadtschutzsatzung gestrichen. In beiden Städten gibt es dafür Kritik von Denkmalschützern.