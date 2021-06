Stadt Nürnberg wirbt unter Palmen für Weihnachtsbeleuchtung

Sechs Monate vor dem Fest beginnt die Stadt Nürnberg mit der Suche nach Sponsoren für Weihnachtsbeleuchtung. Die Pressekonferenz dazu findet am Stadtstrand auf der Insel Schütt statt. Palmen, Sonnenschirme und feiner Sand unter den Füßen lassen so gar keine Weihnachtsstimmung aufkommen. Doch in einem halben Jahr ist Weihnachten und die Tage werden auch schon wieder kürzer. Höchste Zeit für den Wirtschaftsreferenten, die Werbetrommel zu rühren.

LED-Lichter sparen Energie

Nürnberg sieht sich selbst in der weltweiten Liga der Weihnachtsstädte ganz oben, sagt Michael Fraas (CSU). Der Wirtschaftsreferent ist für den weltberühmten Christkindlesmarkt und dessen Vermarktung zuständig. Und dazu gehört auch, dass es in der Innenstadt im Advent schön stimmungsvoll glitzert und funkelt. Dafür sorgen rund 300.000 energiesparende LED-Lichter. Sie werden in am November auf insgesamt zehn Kilometer Länge an 40 Straßen und Plätzen in der City aufgehängt.

Große Handelsketten spenden eher selten

Das hat seinen Preis: 190.000 Euro kosten Aufbau, Betrieb und Erhalt der Beleuchtung. 110.000 Euro sind finanziert, unter anderem mit einem Zuschuss von 50.000 Euro aus dem Stadtsäckel. Heißt: Es fehlen noch 80.000 Euro zum ultimativen Weihnachtsglanz. Wobei es einfacher ist, inhabergeführte Geschäfte aus Nürnberg von einer Beteiligung zu überzeugen, gibt Fraas zu. Schwieriger wird es bei den großen Handelsketten. Da kommt es darauf an, ob der örtliche Geschäftsführer ein Herz für Nürnberg hat, sagt Fraas. "Die Zentralen sind in diesem Zusammenhang häufig etwas unterbelichtet."

Dezent weiß statt grell blinkend

Für die Illumination der zentralen Sichtachsen sind die Stadt und der Verein "Nürnberg leuchtet" zuständig. Doch zum stimmungsvollen Gesamterlebnis gehören auch passend beleuchtete Schaufenster, sagt Hans Schmidt, Vorsitzender des Vereins. Und da sieht er noch Luft nach oben. Er appelliert an die Händler in der Stadt, hier mehr Initiative zu zeigen – am besten in warmweißer Lichtfarbe und ohne buntes Blinken.

Ab Mitte November leuchtet Nürnberg

Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre ist sich Fraas sicher, dass sich ausreichend Sponsoren finden werden. Denn mehr als die 50.000 Euro aus dem Haushalt, kann er nicht zuschießen. Am 18. November soll die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet werden. Die Lichterketten werden ab Anfang November aufgehängt.