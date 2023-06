Stadt Nürnberg will neue Badeverbot-Verordnung erlassen

Der Nürnberger Stadtrat will in seiner heutigen Sitzung neue Badeverbote für Naturgewässer wie die Pegnitz, Regnitz und einige Flachweiher erlassen. Vor allem in den Weihern bestünde laut Sitzungsvorlage aufgrund der geringen Tiefe von unter einem Meter eine erhöhte Gefahr der Erwärmung und somit auch eine Beeinträchtigung der Wasserqualität. Ausgenommen ist die neu angelegte Norikusbucht am Dutzendteich.

Gefährliches Baden im Nürnberger Osten

Das Badeverbot gilt auch für die Pegnitz im Bereich des Naturschutzgebietes im Osten Nürnbergs. Stromschnellen und verwachsene steile Uferzonen werden hier als Gefahrenquelle eingestuft. Auch die Rednitz hat Wehre mit vielen unübersehbaren Biegungen und Engstellen, an denen sich Treibgut anstauen kann.

Verordnung bereits vor 20 Jahren beschlossen

Eine Badeverbot-Verordnung wurde bereits vor 20 Jahren von der Stadt beschlossen. Da sie aber ausläuft, muss sie nun erneuert werden. Die Stadt Nürnberg will das Badeverbot an den Flussufern und Weihern künftig stärker kontrollieren.

Hohe Geldstrafen bei Verstößen

Diese Aufgabe übernehmen Polizei, der kommunale Außendienst der Stadt Nürnberg (ADN) und die Naturschutzwacht. Wer sich nicht an die Verordnung hält, muss mit einer erheblichen Geldstrafe rechnen. Nach einer mehrmaligen Verwarnung kann diese bis 1.000 Euro hoch ausfallen.