21.10.2019, 11:52 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Stadt Nürnberg will gegen Kippenschnipser vorgehen

Wer in Nürnberg eine Zigarette einfach auf die Straße oder in die Wiese wirft, hat ab Dienstag ein Problem. Denn die Stadt will nun verstärkt gegen Kippenschnipser vorgehen.