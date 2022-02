Stadt Nürnberg will Bürgerservice-Offensive umsetzen

Wer in Nürnberg einen neuen Personalausweis, Reisepass oder ein Führungszeugnis benötigt, braucht starke Nerven. Die Bürgerämter sind in der Corona-Pandemie nach wie vor überlastet. Mit der Bürgerservice-Offensive will die Stadt nun reagieren und dazu im Stadtrat am kommenden Mittwoch beraten. Zu den Plänen gehört beispielsweise die Einrichtung eines Pop-Up-Bürgeramts in der Nürnberger Südstadt.

Pop-Up-Bürgeramt in Nürnberg geplant

Es soll rechtzeitig zur diesjährigen Hauptreisesaison vor allem die Nachfrage nach Reisedokumenten befriedigen. Dieser Pop-Up-Store soll so lange in der Nürnberger Südstadt bestehen bleiben, bis eine dauerhafte Außenstelle des Bürgeramts im derzeit im Bau befindlichen "Schocken-Carré" eingerichtet ist. Auch auf dem ehemaligen Quelle-Areal "The Q" in der Fürther Straße soll im Lauf des Jahres 2024 eine entsprechende Außenstelle eingerichtet werden.

Zumindest nominell behoben ist bereits der Personalmangel im Nürnberger Bürgeramt Mitte. Inzwischen sind die 23 Stellen, die dort zu Beginn des Jahres offen waren, besetzt. Allerdings stammen die neuen Kräfte größtenteils nur aus sogenannten "verwaltungsnahen" Berufen, wie etwa Rechtsanwalts- oder Notarangestellte. Somit hätten sie noch Schulungsbedarf und könnten nicht sofort zu hundert Prozent eingesetzt werden, erläutert der Leiter des Bürgerservice, Olaf Kuch.

Bürgeramt hat nun länger offen

Als weitere kurzfristige Maßnahme ist das Bürgeramt Mitte ab sofort auch freitagnachmittags bis 17.00 Uhr geöffnet. Damit wolle man vor allem der hohen Nachfrage nach Ausweisdokumenten nachkommen, erklärte Oberbürgermeister Marcus König (CSU). Dabei geht es neben Personalausweisen und Reisepässen insbesondere um Kinderausweise. Denn diese sind mittlerweile nur noch ein Jahr lang gültig. Entsprechend groß ist die Nachfrage nach Verlängerungen oder Neuausstellungen. Zudem sollen Veränderungen bei der Online-Terminreservierung vorgenommen werden. So sollen täglich neue Termine für die jeweilige Folgewoche freigeschaltet werden. Viele Bürger hatten sich in den letzten Monaten beklagt, weil es monatelange Wartezeiten gegeben hatte.

Nürnberg setzt auf Online im Kampf gegen Warteschlangen

Derzeit arbeitet die Verwaltung der Stadt Nürnberg an der Digitalisierung und will ihr digitales Angebot ausbauen. Die Stadt lässt deswegen drei ihrer Online-Angebote in dem Labor testen. Im Innovationslabor "Josephs" soll dabei festgestellt werden, wie anwenderfreundlich die Angebote sind und wo nachgebessert werden muss. Nicht alles klappte beim Test durch Oberbürgermeister Marcus König einwandfrei.