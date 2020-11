Stadt Nürnberg verkauft Jahreskarten für unsaniertes Volksbad

Ende Oktober hat der Nürnberger Stadtrat entschieden: Das Volksbad am Plärrer soll saniert und wiedereröffnet werden. Damit die Bürgerinnen und Bürger das Projekt auch jetzt schon unterstützen können, bietet die Stadt Nürnberg etwas Besonderes an: eine symbolische Jahreskarte für das Volksbad. Die Schmuckkarte mit Goldprägung ist auf 1.000 Stück limitiert und kostet 400 Euro. Nach Fertigstellung des Bads lässt sich die Schmuckkarte im Volksbad in eine dann aktuelle Jahreskarte eintauschen.

Jahreskarte fürs Volksbad über das Südstadt-Bad oder das Internet

Die Kosten für die dann aktuelle Jahreskarte wird mit dem Guthaben der Schmuckkarte in Höhe von 400 Euro verrechnet, erklärte Bürgermeister Christian Vogel. Interessierte bekommen die Jahreskarte während der Öffnungszeiten an der Kasse des Südstadtbads, wobei coronabedingte Einschränkungen zu beachten sind. Dort erhält man direkt die Jahreskarte als Schmuckkarte mit der persönlichen Jahreskartennummer. Zudem ist sie online über die Volksbad-Homepage www.volksbad.nuernberg.de erhältlich.

Volksbad soll an seinem 110. Geburtstag wiedereröffnen

Das Bad war 1994 geschlossen worden, weil der Betrieb unwirtschaftlich und eine Sanierung damals zu teuer war. Im Herbst 2021 soll mit den Sanierungsarbeiten begonnen werden. Die Projektkosten werden aktuell auf 55 Millionen Euro geschätzt. In vier Jahren, also im Jahr 2024, soll das Jugendstilbad am Plärrer wiedereröffnen. Dann feiert das Nürnberger Volksbad seinen 110. Geburtstag.