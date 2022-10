Stadt Nürnberg untersucht Abwasser auf Corona-Viren

Die Stadt Nürnberg sucht im Abwasser nach Corona-Viren. Umweltreferentin Britta Walthelm (Bündnis90/Grüne) hat im Umweltausschuss des Stadtrats das Pilotprojekt vorgestellt. Mit dem sogenannten Abwasser-Monitoring lässt sich fünf bis acht Tage früher als derzeit erkennen, dass die Corona-Fälle zunehmen werden, so die Referentin. Denn bei Schnelltests ist die Dunkelziffer hoch. Das Abwasser könne dagegen flächendeckend untersucht werden.

Frühzeitige Warnung

So ist es nach Walthelms Worten möglich, das Infektionsgeschehen realitätsnah widerzuspiegeln. Das habe den Vorteil, dass sich die Stadtverwaltung frühzeitig auf eine verschärfte Infektionslage einstellen und bereits im Vorfeld wichtige Maßnahmen ergreifen könne.

Gegebenenfalls könnten dann nicht unbedingt notwendige Operationen verschoben und Kapazitäten in Intensivstationen aufgebaut werden. Außerdem könnten die Einrichtungen des Gesundheitswesens ihre Dienstpläne entsprechend gestalten und verstärkt ehrenamtliche Kräfte einbinden, so Walthelm. Durch das Abwasser-Monitoring könne die Stadt zudem frühzeitig empfehlen, Kontakte wieder zu reduzieren und wieder Masken zu tragen.

Abwasser-Check in der Kläranlage

In den ersten Tagen nach einer Corona-Infektion vermehren sich die Viren im Hals und in den Atemorganen. Sie werden vom Körper ausgeschieden und können im Abwasser nachgewiesen werden. Schon im Vorfeld des Projekts wurde das Nürnberger Abwasser auf Corona-Viren untersucht. Mit dem Start des Pilotprojekts, das nach Informationen der Stadt vom Bund mitfinanziert wird, werden nun zweimal wöchentlich Wasserproben in der Nürnberger Kläranlage analysiert.

Auch Erlangen analysiert Abwasser

Nürnberg habe in Mittelfranken neben Erlangen die Rolle als Pilotstandort für das Verfahren übernommen, so die Stadt. Unterstützt wird sie durch das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) sowie durch die Technische Universität München und die Ludwig-Maximilians-Universität München.