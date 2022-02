Stadt Nürnberg muss sparen – 365-Euro-Ticket vor dem Aus

Der Haushalt der Stadt Nürnberg ist nur unter strengen Auflagen genehmigt worden. Die Regierung von Mittelfranken habe den Haushalt an einige Bedingungen geknüpft, teilte die Stadt Nürnberg mit. So müsse die Kommune etwa die außerordentliche Tilgung von 20 Millionen Euro Schulden gewährleisten und dürfe keine neuen Schulden in nennenswerter Höhe machen.

OB kündigt an: Sparen und geplante Investitionen überprüfen

Zudem wurde eine Sperre für sogenannte konsumtive Ausgaben angeordnet. Der deutliche Auftrag der Regierung an die Stadt Nürnberg für die nächsten Jahre laute: Sparen, wo immer möglich, den Haushalt im Hinblick auf 2023 konsolidieren und in Zukunft bei den Ausgaben deutlich zurückhaltender sein. "Wir haben verstanden", so Oberbürgermeister Marcus König (CSU). Die Regierung mahne eine Wende in der Haushaltspolitik an, heißt es in der Mitteilung weiter. Dazu gehöre auch, Investitionen zu verschieben und städtische Baustandards bei Schulen und Horten zu überprüfen.

365-Euro-Ticket wankt – die Linke kündigt Bürgerbegehren an

Die Stadt will daher auch die Pläne für das 365 Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr nicht weiterverfolgen. Harsche Kritik erntet sie dafür von der Linken im Stadtrat. Das 365 Euro-Ticket sei von den Sparvorgaben der Regierung nicht betroffen, argumentiert Stadtrat Titus Schüller. Der Oberbürgermeister stelle seine feste Zusage gegenüber den mehr als 20.000 Bürgerinnen und Bürgern, die das Begehren für das 365-Euro-Ticket unterzeichnet hatten, infrage. Schüller kündigte an, das 365 Euro-Ticket mittels eines Bürgerentscheids durchsetzen zu wollen. Dafür werden zunächst wieder 12.000 Unterschriften benötigt.

Der Stadtrat stimmt am kommenden Mittwoch über den Haushalt ab.