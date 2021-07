Stadt Nürnberg macht kurzen Prozess mit "Schrotträdern"

Immer mehr sogenannte "Schrotträder" sorgen im Nürnberger Stadtgebiet für Ärger. Denn die maroden Drahtesel nehmen wertvollen Platz weg. Um diesen Zustand zu ändern, sind Hakan Disli und Rolf Köllensperger im Einsatz: Die Männer vom Servicebetrieb Öffentlicher Raum sind derzeit im Nürnberger Stadtgebiet unterwegs, um Schrottfahrräder einzusammeln.

Viele der Räder sind nicht mehr fahrtüchtig. Rolf Köllensperger inspiziert einige Fahrräder, die hier im Nürnberger Süden angeschlossen sind. "Da fehlt der Sattel, der Lenker fehlt, da ist überhaupt nichts mehr zu machen, die Ketten sind schon verrostet." Sein Kollege zählt allein in dieser Straße 20 Räder, die ganz offenbar nicht mehr benutzt werden und hier nur rumstehen. "Wir nehmen nur Fahrräder mit, die nicht fahrtüchtig sind, die einen Platten haben und wo Pedale oder andere Teile fehlen."

Im Nürnberger Stadtgebiet werden allein im Juli fast 150 Räder entfernt

Die Männer vom Servicebetrieb Öffentlicher Raum greifen im Auftrag der Stadt durch und räumen auf. Vor ein paar Wochen wurden bereits kleine Schilder an den betroffenen Rädern angebracht, um die Besitzer zu informieren, dass die Fahrräder entfernt werden. Reagiert hat niemand. Jetzt kommen die Schrotträder weg. Hakan Disli und Rolf Köllensperger machen kurzen Prozess. Die Schlösser werden aufgeflext, die Räder aufgeladen.

Inzwischen haben sie Erfahrung damit. Seit vergangenem Jahr werden im Stadtgebiet Nürnberg von Ihnen die Schrottfahrräder entsorgt. Kaum jemand will anscheinend die alten Räder noch haben, erzählt Hakan Disli. "Letztes Jahr haben wir um die 200 Fahrräder entfernt und es hat eigentlich nur ein Einziger angerufen, der sein Rad zurückwollte."

Immer mehr Schrotträder verstopfen die Stadt

In den kommenden Wochen werden sie in der ganzen Stadt unterwegs sein. Allein im Juli wollen sie fast 150 Räder, die niemand mehr benutzt, entfernen. Etwa 20 Fahrräder nehmen sie an diesem einen Tag im Nürnberger Süden mit. Das Problem mit den Schrotträdern werde immer größer, sagen die Männer. Die Leute würden sich Räder anschaffen "und wenn sie sie nicht mehr brauchen oder sie kaputt sind, dann lassen sie die Räder einfach stehen und keiner kümmert sich darum." Oder die Menschen ziehen aus der Stadt weg und lassen die Räder einfach da.

Anwohner können der Stadt Schrotträder über das Servicetelefon melden

Viele Anwohner beschweren sich über die Schrotträder vor ihrem Haus und dass es dadurch zu wenig freie Fahrradständer gebe. Über den Mängelmelder oder das Servicetelefon können die jeweiligen Standorte der Schrotträder bei der Stadt Nürnberg gemeldet werden. Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum geht dann der Sache nach.