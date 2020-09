Stadt Nürnberg kritisiert Schließungspläne bei Continental

Die Stadt Nürnberg sieht die von Continental angekündigte Schließung des Nürnberger Standorts der Conti Temic GmbH als schwerwiegenden Fehler an. Dies teilte Wirtschaftsreferent Michael Fraas (CSU) in einer Presseerklärung mit.

Nürnberger Standort fit für die Zukunft machen

Auch wenn die Firma vom Transformationsprozess in der Automobilindustrie und von der Corona-Krise betroffen sei, so sei es nicht zielführend, jetzt Beschäftigte und damit wertvolles Know-how abzubauen. Denn dies könne bei einer Besserung der wirtschaftlichen Lage nicht schnell wieder aufgebaut werden, so Fraas. Er fordert von der Konzernleitung, die Schließungspläne zu überdenken. Sie solle stattdessen Konzepte erarbeiten, um den Nürnberger Conti Temic-Standort fit für die Zukunft zu machen.

Empörung bei der IG Metall

Nach Informationen der IG Metall sind von der angekündigten Schließung des Nürnberger Conti Temic-Standorts alle 229 Beschäftigten betroffen. Mit Empörung reagierte Andreas Weidemann, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Nürnberg, auf die Pläne. Er sagte, dass sich Continental in Zeiten von Transformation und Corona nicht aus der Verantwortung stehlen dürfe, indem der Konzern Menschen auf die Straße setze.

Steuergeräte für die Automobilindustrie

Die Betriebsratsvorsitzende der Conti Temic in Nürnberg, Roswitha Gschrey, sagte: "Für das Sparprogramm des Konzerns ist das Wort Kahlschlag noch untertrieben." Der Continental-Konzern hatte angekündigt, dass bundesweit rund 13.000 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verlieren werden. Der Standort in Nürnberg soll nach Informationen der IG Metall bis Ende 2022 geschlossen werden. Hier werden derzeit noch Steuergeräte für die Automobilindustrie entwickelt. Außerdem wurden hier Teile für 48-Volt-Elektromotoren hergestellt, die in Elektroautos zum Einsatz kommen sollen.