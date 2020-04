Stadt Nürnberg gießt schon im April die Straßenbäume

Der Winter ist weitgehend ausgeblieben in Nürnberg. Und aus dem Frühling ist eher eine Art Frühsommer geworden - mit der entsprechenden Trockenheit. Deswegen sind die Gießfahrzeuge des Service Öffentlicher Raum (SÖR) in Nürnberg jetzt schon unterwegs, um Straßenbäume mit ausreichend viel Wasser zu versorgen.

Viele Bäume zu bewässern

Zwischen 9000 und 10 000 Bäume sind in den Nürnberger Straßen, auf Plätzen und in Grünanlagen auf die fahrenden Wasserspender angewiesen. Denn mittlerweile ist schon seit Wochen kein nennenswerter Regen mehr in Nürnberg gefallen. Vier umgerüstete Winterdienst-Fahrzeuge sind deswegen schon vor Ostern im Stadtgebiet unterwegs und werden wohl bis Oktober fast durchgehend im Einsatz sein. Dennoch wird das alleine nicht genügen - deswegen ist die Stadt Nürnberg für jeden Baum- und Gießpaten dankbar.