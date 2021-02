Stadt Nürnberg geht gegen illegal abgestellte Autos vor

Parkplätze werden verstopft

Die Maybachstraße ist nur einer von mehreren Hotspots in der Frankenmetropole, in denen gerne mal Autos illegal abgestellt werden. Das verstopft die Parkplätze und nervt die Anwohner. Deswegen will die Stadt verstärkt gegen solche Dauerparker vorgehen, erzählt Wolfgang Leeb, der die Verkehrsbehörde in Nürnberg leitet. Oftmals handelt es sich dabei um Autos, die von fliegenden Gebrauchtwagenhändlern abgestellt werden.

"Nürnberg hat sich schon in den letzten ein, zwei Jahren bisschen zu einem Umschlagplatz für die Autohändler, vorwiegend aus dem osteuropäischen Raum, entwickelt. Wir begegnen dem Ganzen, wir werden mit Abschleppunternehmen neue Verträge schließen, dass wir schlagkräftiger werden." Wolfgang Leeb, Verkehrsbehörde Nürnberg

Bürger sollen illegale Dauerparker melden

Allein im vergangenen Jahr wurden fast 500 Fahrzeuge abgeschleppt. Doch um die auch abschleppen zu können, muss die Stadt erstmal wissen, wo sie stehen. Mitarbeiter von SÖR sind deshalb regelmäßig unterwegs. Unterstützt werden sie dabei auch von den Mitarbeitern des Außendienstes Nürnberg und der Polizei. Doch weil das nicht reicht, können Bürger abgestellte Fahrzeuge seit Neuestem auch auf der Webseite von SÖR melden.

Autos werden zwischengeparkt

Währenddessen hat Yvonne Triebel schon den nächsten Fang gemacht, einen grünen Kastenwagen und einen Anhänger. Auf eine Fensterscheibe schreibt sie mit einem roten Stift ein Aktenzeichen, dann wird der Wagen schon auf die Ladefläche gehoben. Die Fahrzeuge werden in ein Zwischenlager gebracht, wo sie stehen, bis sie von jemandem abgeholt werden, der dann auch die Gebühren fürs Abschleppen zahlen muss. Doch das klappt nicht immer. Im vergangenen Jahr ist die Stadt auf rund 150 Autos sitzen geblieben.