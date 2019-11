Stadt Nürnberg gedenkt der Weltkriegsopfer

Gegen das Vergessen

"Das Gedenken an die Opfer ist in Deutschland immer schwieriger als anderswo. Wir Deutschen leben im Land der Täter und natürlich gleichzeitig im Land vieler Opfer," so Maly bei der Gedenkveranstaltung am Sonntag. Gleichzeitig sieht Maly die Schwierigkeiten der nachkommenden Generationen, die Erinnerungen an die Vergangenheit lebendig zu halten. Denn diese können keine Zeitzeugen mehr befragen. Deshalb sei laut Maly das Berichten und Erzählen der historischen Begebenheiten und Ereignisse so wichtig. Dazu gehöre auch das Erinnern an Nürnbergs Geschichte. Im kommenden Jahr im November jährt sich der Auftakt der Nürnberger Prozesse zum 75. Mal.