Stadt Nürnberg bietet Bürgerservice in Sparkassen-Filialen an

Wer sich in Nürnberg ummelden oder einen Pass beantragen will, kann das zukünftig auch bei der Sparkasse tun. Die Stadt bietet ab sofort in insgesamt vier Filialen den Bürgerservice an, für den Nürnbergerinnen und Nürnberger bisher ausschließlich zum Einwohnermeldeamt gehen konnten.

Rund um die Uhr: 24-Stunden-Abholautomaten

Das Angebot gilt in den Sparkassenfilialen in Mögeldorf, Eibach, St. Leonhard und am Friedrich-Ebert-Platz. In Mögeldorf und St. Leonhard stehen zudem 24-Stunden-Abholautomaten. So können Bürger beantragte Pässe ohne Termin und unabhängig von Öffnungszeiten abholen.

Angebot zur Ämterentlastung und für mehr Bürgernähe

Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) sagte dem Bayerischen Rundfunk, es sei wichtig, die Zentrale des Einwohnermeldeamtes in der Innenstadt zu entlasten und auch den Einwohnern in ihren jeweiligen Stadtteilen entgegenzukommen, sowohl analog als auch digital.

Das Projekt, das laut König in Deutschland einmalig ist, befindet sich derzeit noch in der Testphase. Sollte es gut ankommen, so der OB, werde man das Angebot gegebenenfalls noch ausweiten.