Stadt Nürnberg beteiligt sich an "Bayerischer Demenzwoche"

Die Stadt Nürnberg beteiligt sich mit verschiedenen Angeboten an der zweiten "Bayerischen Demenzwoche" von Freitag, den 17. September, bis Sonntag, den 26. September. Sie bietet dazu ein Programm mit Kurzworkshops, Filmen, Vorträgen und praktischen Übungen an.

Aufmerksamkeit und neue Impulse im Umgang mit Demenz

Demenzerkrankungen gehören wegen der steigenden Lebenserwartung zu den großen gesellschaftlichen und medizinischen Herausforderungen, so die Stadt. Die "Bayerische Demenzwoche" will Aufmerksamkeit für diese Thematik schaffen und Betroffenen neue Impulse für den Umgang mit der Erkrankung geben. In Nürnberg beteiligen sich das Seniorenamt, die Seniorennetzwerke, der Pflegestützpunkt, das Klinikum Nürnberg und die Angehörigenberatung.

Praktische Ansätze für Demenzkranke und ihre Angehörigen

Zu den Angeboten in Nürnberg gehört zum Beispiel ein Online-Vortrag mit virtuellem Rundgang durch eine Wohnung, die an die veränderten Bedürfnisse Demenzkranker angepasst ist. Auch spezielle Balance- und Koordinationsübungen werden vorgestellt. Das Seniorenamt der Stadt Nürnberg hat einen Flyer mit den einzelnen Veranstaltungspunkten herausgegeben. Für einige Veranstaltungen ist vorab eine Anmeldung notwendig.

"Die Unterstützung der an Demenz erkrankten Menschen und ihrer Angehörigen ist eine zentrale Aufgabe unserer Gesellschaft", betonte in diesem Zusammenhang Elisabeth Ries, Referentin für Jugend, Familie und Soziales der Stadt Nürnberg. Weitere Informationen gibt es im Internet unter demenzwoche.bayern.