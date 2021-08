Trauerfeier: Nördlingen würdigt Gerd Müller

Die Stadt Nördlingen hält am Freitagabend eine Trauerfeier für Stürmer Gerd Müller ab. Sie beginnt um 18 Uhr im Stadtsaal Klösterle. 70 geladene Gäste werden erwartet, die Feier bietet zudem Platz für 150 weitere Bürgerinnen und Bürger. Damit würdigt Nördlingen einen seiner bekanntesten Söhne. Weil die Stadt mit einem großen Andrang rechnet, soll es eine Übertragung auf eine Leinwand im Freien geben.

Kondolenzbuch für Müller liegt aus

Auf der Feier wird Oberbürgermeister David Wittner eine Rede halten, auch ein langjähriger Weggefährte des Sportlers und ein Vertreter von Müllers Heimatverein, dem TSV 1861 Nördlingen, werden einige Worte sprechen. Bei der Veranstaltung wird Wittner zufolge ein Kondolenzbuch ausliegen. "Wir wollen den Nördlingerinnen und Nördlingern die Gelegenheit geben, ein paar persönliche Zeilen niederzuschreiben", sagt das Stadtoberhaupt. Das Buch soll dann an Müllers Familie weitergegeben werden.

Mit der Gedenkveranstaltung wolle Nördlingen versuchen, Müllers Persönlichkeit gerecht zu werden. "Einerseits wollen wir ihn ehren, weil er DER überregional bekannte Nördlinger ist", erläutert Wittner. "Andererseits war er nicht der, der das Rampenlicht, den großen Auftritt, die staatstragende Veranstaltung gesucht hat.” Müller sei bescheiden gewesen und habe sich bei seinem Jugendverein sehr wohlgefühlt, so Wittner.

Müller erhielt die goldene Bürgermedaille

Gerd Müller war 1964 als 18-Jähriger vom schwäbischen Amateurligisten TSV 1861 Nördlingen zum FC Bayern München gewechselt und begann dort seine Weltkarriere. Zu Besuch in Nördlingen war Müller zuletzt 2008 gewesen, als die Fußball-Arena des TSV im Rieser Sportpark in "Gerd-Müller-Stadion" umbenannt wurde. Die Stadt hatte ihren berühmten Sohn schon Jahre zuvor geehrt: Nach der Fußball-Weltmeisterschaft 1974 erhielt Müller am 10. September 1974 die goldene Bürgermedaille.

Trauerfeier ohne Prominenz

Die Anteilnahme an Gerd Müllers Tod ist weltweit groß. Öffentliche Trauerbekundungen von Messi und Pelé waren zu lesen. Der FC Bayern München trauert um “den größten Stürmer, den es je gegeben hat”, so FC Bayern-Präsident Herbert Heiner. Prominenz aus der Fußballwelt wird am Abend in Nördlingen jedoch nicht erwartet. Der FC Bayern hat ein Blumengesteck geschickt, das im Stadtsaal aufgestellt wird. Gerd Müller ist am vergangenen Sonntag im Alter von 75 Jahren verstorben.