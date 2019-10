Stadt München freut sich über neuen Google-Standort.

Google baut seinen Standort in München massiv aus. Der US-Internetkonzern hat dafür das Gelände des sogenannten Postpalastes an der Hackerbrücke gekauft.

1.500 neue qualitativ hochwertige Arbeitsplätze – das ist eine gute Nachricht, sagt Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner, und es wird wohl auch Geld in die Stadtkasse bringen. Stichwort: Gewerbesteuer. Zahlen fallen zwar unter das Steuergeheimnis, doch der Wirtschaftsreferent deutet Vorteile für die Stadt München an.

"Gehen Sie einmal davon aus, dass ich mich nicht so sehr darauf freuen würde, wenn es nicht positive Effekte auf München hätte und dass ich dann deutlich kritischer wäre. Das ist, glaube ich - ohne ein Geheimnis zu verletzten - genug gesagt." Clemens Baumgärtner, Wirtschaftsreferent

Noch mehr Druck auf den Münchner Mietmarkt?

Beim Arbeitsmarkt meint Baumgärtner, dass die "alte Industrie" weniger würde und die "neue Industrie" zunehme, da sehe man eine Verlagerung - per Saldo würde man auf dem gleichen Stand der Arbeitsplätze bleiben. Für München sei es zudem ein gutes Zeichen, dass man hier die "Arbeitsplätze der Zukunft" habe.

Auf die Nachfrage, ob der Wohnungsdruck durch die 1.500 neuen Google-Mitarbeiter nicht steige, entgegnete Baumgärtner: "Man darf nicht vergessen, was an Arbeitsplätzen in München wegfällt und was durch die Umschichtung neuer Arbeitgeber passieren wird. Ich glaube, dass das den Wohnungsdruck nicht wesentlich erhöhen wird."