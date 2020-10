vor etwa einer Stunde

Erfolg für München: "Oktoberfest" als Marke teilweise geschützt

Freude in München! Nicht mehr jeder darf unter dem Namen "Oktoberfest" vermarkten, was er will. Das EU-Amt für geistiges Eigentum hat der Stadt einen gewissen Markenschutz zugesprochen. Der gilt allerdings nur für bestimmte Bereiche.