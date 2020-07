Stadt Memmingen kauft Grundstücke von IKEA

Der Memminger Stadtrat hat am Dienstagabend einstimmig beschlossen, dem schwedischen Möbel-Riesen Ikea die Grundstücke am Autobahnkreuz A96/A7 abzukaufen. Ikea besitzt dort ein Areal von knapp 15 Hektar. Nach rund einem Jahr Verhandlungen und Gesprächen sind sich beide Seiten nun einig geworden, über den Preis wurde allerdings Stillschweigen vereinbart.

Stadt Memmingen kauft "Filetstück"

Im März 2019 hatte der Möbel-Gigant seine Pläne gekippt, in Memmingen eine Filiale zu eröffnen. Nach einer Neuausrichtung des Konzerns hin zum Onlinegeschäft war der Standort als "unrentabel" eingestuft worden. Die Stadt habe durch den Kauf des "Filetstücks" jetzt die Planungshoheit über das Gelände, sagte Oberbürgermeister Manfred Schilder.

Kommt jetzt ein Klinik-Neubau?

Im März 2020 hatte der Memminger Stadtrat entschieden, einen Bebauungsplan für das Gebiet am Autobahnkreuz aufzustellen. "Dies ist auch die Basis für einen möglichen Neubau des Klinikums", sagt OB Schilder. Es wird erwogen, dort den Ersatzneubau für das in die Jahre gekommene Klinikum an der Bismarckstraße zu errichten.