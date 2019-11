Stadt Lindau begrüßt mögliche Maut-Ausnahmen in Österreich

Die Stadt Lindau begrüßt eine mögliche Maut-Ausnahme auf der Autobahn nach Österreich. In einem Statement von Oberbürgermeister Gerhard Ecker (SPD) hieß es, die Verkehrslast im Lindauer Stadtteil Zech sei sehr hoch. Der Hintergrund: Autofahrer, die Maut-Strecken meiden, weichen über diesen Stadtteil aus. Dort lebten aber immer mehr Familien, so Ecker. "Da würden wir die Verkehrslast gerne reduzieren."

Maut-Ausnahmen im Grenzgebiet

In Österreich sind Ausnahmen für die Maut auf mehreren Autobahnabschnitten in der Grenzregion im Gespräch. Gestern hatte es im Budgetausschuss des Nationalrats eine Mehrheit für Maut-Ausnahmen gegeben. Laut Österreichischem Rundfunk soll nun das Plenum darüber abstimmen. Demnach könnte die Befreiung schon Mitte Dezember kommen. Unter anderem geht es um die Strecke von der A96 bei Lindau auf die Rheintalautobahn A14 zwischen Hörbranz und Hohenems in Vorarlberg.

"Ein Silberstreif am Horizont"

Der Bregenzer Bürgermeister Markus Linhart sprach von einem "leuchtenden Silberstreif am Horizont", sollte die Maut-Ausnahme tatsächlich kommen. Dem BR sagte der ÖVP-Politiker, das wäre "eine Entlastung für die süddeutschen, bayerischen Gemeinden und für das gesamte Stadtgebiet Bregenz".

Seine Amtskollegen in Lustenau und Hohenems sehen das anders. Die Städte befürchten, dass sich der Verkehr weiter in Richtung Süden verlagert. Der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) geht allerdings davon aus, dass sich eine Verkehrsverlagerung stark in Grenzen hält. Dem ORF sagte er dazu, das zeigten bisherige Studien und auch die Erfahrung mit der sogenannten Korridorvignette.