Stadt Landshut räumt Fahrrad-Schrott auf

Landshut räumt den Fahrrad-Schrott im Stadtgebiet auf. Im Rahmen der von der Stadt durchgeführten Fahrrad-Überprüfungsaktion im Bereich des Hauptbahnhofs wurden jetzt laut der Mobilitätsmanagerin Corina Zech insgesamt 38 herrenlose und nicht mehr funktionstüchtige Fahrräder eingesammelt.

Schrotträder blockieren Radständer

Wie es heißt, würden vor allem am Bahnhof viele aufgegebene Räder, größtenteils Schrotträder, einfach in den Fahrradständern stehen gelassen. Das Problem: Diese Räder blockieren dauerhaft die Radständer, so dass sie den anderen Fahrradfahrern tagtäglich Abstellmöglichkeiten wegnehmen.

Besitzer werden aufgefordert, Räder abzuholen

Um die Situation zu lösen und wieder mehr freie Fahrradstellplätze am Hauptbahnhof zu gewinnen, führt die Stadt regelmäßig eine Überprüfung der Fahrradständer durch. Dabei werden die herrenlosen und funktionsunfähigen Fahrräder mit einem neon-orangen Hinweis versehen und so die Besitzer dazu aufgefordert, das Rad innerhalb eines bestimmten Zeitraumes abzuholen.

"Markiert werden ausschließlich kaputte oder definitiv aufgegebene Fahrräder, die ganz offensichtlich nicht mehr in Gebrauch sein können." Corina Zech, Mobilitätsmanagerin

Einen Monat Zeit

Bei den meisten Fahrrädern fehlt eines oder beide Räder. Teils verfügen die Fahrräder über keine Bremszüge oder Fußpedale mehr oder sie haben ausgehängte und beschädigte Ketten. Gut einen Monat haben die Besitzer Zeit, das Bändchen zu entfernen, bevor das Rad von den Bauamtlichen Betrieben der Stadt Landshut eingesammelt und nach einem mehrwöchigen Zeitraum im dortigen Wertstoff- und Entsorgungszentrum entsorgt wird.

Jetzt ist vor dem Hauptbahnhof wieder mehr Platz für Fahrräder. Die nächste Aktion für mehr Fahrradstellplätze findet voraussichtlich im Herbst statt.