Stadt Landshut ebnet den Weg für umstrittenes Bauvorhaben

Eines der begehrtesten und meist diskutierten Grundstücke in der Boomtown Landshut kann bebaut werden. Das 700 Quadratmeter große Areal liegt am Rand des als Biotop kartierten Bahnhofswaldes in Landshut.

Heikle Angelegenheit, zweiter Bürgermeister zählt zu Interessenten

Pikant ist das Vorhaben auch, weil Landshuts 2. Bürgermeister ,Thomas Haslinger von der CSU, Interesse an dem Grundstück hat. Er will dort bauen. Die Grünen wittern ein so wörtlich "Schmierentheater" und sprechen von "ungeheuerlichen" Vorgängen.

Landshuts Oberbürgermeister weist Kritik zurück

Der parteilose Oberbürgermeister Alexander Putz weist den "Schmierentheater"- Vorwurf entschieden zurück. Es könne nicht sein, dass man sich, weil man ein Amt bekleidet, nicht wie andere Bürger auch für ein Grundstück bewerben darf. Im Bayerischen Rundfunk sagte der Oberbürgermeister wörtlich: "Herr Dr. Haslinger hat das transparent gemacht und hat sein Interesse bekundet." Er habe auch sicher damit rechnen müssen, dass es Gegenwind gibt. Dass versucht werde, das politisch auszuschlachten. "Aber der Profiteur wäre selbstverständlich der Grundstückeigentümer." Das ebenso begehrte wie umstrittene, idyllische Grundstück gehört einem Unternehmer.

Haslinger hat keinen Vorvertrag

Landshuts zweiter Bürgermeister Thomas Haslinger sagte im BR, er sei -wie so viele- auf der Suche nach einem Baugrund und würde gerne mit seiner jungen Familie in seinem angestammten Stadtviertel wohnen bleiben. Und er versichert, es gebe keinerlei Vorverträge. Schließlich hat das Plenum mit 29 zu 12 Stimmen dafür gestimmt, das Grundstück zwischen angrenzenden Häusern und Bahnhofswald in Bauland umzuwandeln. Wer dort einmal bauen wird, ist derzeit offen.