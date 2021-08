Stadt Kulmbach investiert Millionen in den Hochwasserschutz

Die Stadt Kulmbach investiert in den kommenden Jahren mehr als 82 Millionen Euro, um Überflutungen künftig zu vermeiden. Das Konzept für den Hochwasserschutz sieht derzeit vier Einzelmaßnahmen vor, die im Falle von Starkregen einer Überflutung von Straßen und Kellern entgegenwirken sollen. So werden beispielsweise Kanäle verbreitert, damit diese mehr Wasser aufnehmen oder Wassermassen von Bächen zeitweise zurückhalten können.

Straßensperrung während der Bauarbeiten für Hochwasserschutz

Derzeit laufen größere Bauarbeiten in der Weiherer Straße im Kulmbacher Stadtgebiet, die auch zu Verkehrsbehinderungen führen. Die Stadt bittet Autofahrer und Anwohner um Verständnis, so der 2. Bürgermeister Frank Wilzok (CSU): "Es gibt aktuell einige Beschwerden über die Straßensperrung, aber uns ist es wichtig, die Stadt vor künftigen Überflutungen zu schützen."

Kulmbacher Kanäle für Starkregen nicht ausgelegt

Die Starkregenereignisse der vergangenen Jahre zeigten, dass gerade ältere Kanalsysteme nicht dafür ausgelegt seien, größere Wassermassen aufzunehmen, so Stephan Pröschold, der Leiter der Stadtwerke Kulmbach. Ziel sei es, die ersten Maßnahmen noch in diesem Jahr zu beenden. Weitere Bauarbeiten werden in den kommenden Jahren folgen.