Stadt Kitzingen lässt Bahnhofsgebäude wieder herrichten

Die Zeiten, in denen der Bahnhof in Kitzingen für Bahnkunden verschlossen ist, soll bald vorbei sein. Im Bahnhofsgebäude wird gearbeitet. Die Stadt Kitzingen lässt die Toiletten erneuern, sodass sie wieder benutzt werden können. Außerdem wird die Bahnhofshalle so hergerichtet, dass Bahnkunden auf dem Weg zu den Gleisen endlich wieder durch den Bahnhof laufen können. "Wir haben vor zwei Wochen die Schlüssel bekommen und uns erst mal einen Überblick verschafft, was im Bahnhof alles gemacht werden muss", erklärte Oberbürgermeister Stefan Güntner am Dienstag gegenüber BR24.

Wiedereröffnung im Juni

In der Halle seien Automaten abgebaut worden, "da hängen einfach so Stromkabel aus der Wand. Es muss einiges gemacht werden", so Güntner. Er rechnet damit, dass der Kitzinger Bahnhof bis zum 1. Juni wieder geöffnet werden kann. 2019 hatte die Frankfurter Immobiliengesellschaft Aedeficia den Bahnhof in Kitzingen gekauft. Es sollte viel passieren: Neue Mieter, eine neue Nutzung. Doch stattdessen blieben die Türen zu. Das Gebäude verwahrloste zunehmend, auf den Stufen vor der Tür wuchs Unkraut, der Bahnhof wurde zum Schandfleck und Bahnkunden musste um das verschlossene Gebäude herumlaufen.

Kauf der Bahnhofs im Januar

Am 22. Januar hat dann Oberbürgermeister Stefan Güntner für die Stadt den Bahnhof gekauft und an diesem Tag in Frankfurt den Kaufvertrag beim Notar unterschrieben. Am 11. März wird der Kitzinger Stadtrat über die künftige Nutzung des Bahnhofsgebäudes beraten und auch darüber, wie das Bahnhofsumfeld nun gestaltet werden kann. Auch das war nicht möglich, weil Flächen um den Bahnhof herum der Aedeficia gehörten.