vor etwa einer Stunde

Stadt sieht kein Wohn-Problem durch Airbnb-Vermieter in Nürnberg

In rund 600 Wohnungen in Nürnberg leben aktuell dauerhaft Feriengäste statt Nürnberger. Die Stadt sieht in der Vermietung über Internetportale wie Airbnb aber noch keine Gefahr für den Wohnungsmarkt – andere Städte tun das.