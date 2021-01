Stadt Ingolstadt sagt Kaninchenjagd nach Protesten ab

Die Stadt Ingolstadt hat klein beigegeben und ihre geplante Kaninchenjagd im Klenzepark abgesagt. Zu heftig hatten Bürger und Tierschützer protestiert.

Mehr als tausend Kaninchen knabbern im Park

Das Gartenamt der oberbayerischen Stadt wollte in den kommenden Wochen mit der Jagd die Zahl der Nagetiere in dem Park stark reduzieren. Darauf werde nun verzichtet, teilte ein Sprecher der Stadt am Dienstag mit. Zuvor hatten mehrere Medien über die Absage berichtet. Am Wochenende hatte der "Donaukurier" etwa darüber berichtet, dass der Gartenamtsleiter die Zahl der Kaninchen in dem Park auf mehr als 1.000 schätzt. Er sagte, dass die Tiere die Anpflanzungen zerstörten.

"Tiergerechte Entsorgung" sorgte für einen Aufschrei

Für die Jagd wollte die Behörde Frettchen einsetzen. Bei dieser Jagdmethode scheuchen die Frettchen die Kaninchen aus dem Bau, dann sollten die Nager gefangen und "tiergerecht entsorgt" werden. Nach Angaben der Stadt habe insbesondere diese Aussage "Irritationen" ausgelöst. Unter anderem wurde eine Online-Petition gestartet. Der Ingolstädter Tierschutzverein berichtete von "vielen empörten Reaktionen" und kündigte an, mit dem Gartenamt der Stadt nach einer Lösung suchen zu wollen.

Knoblauch und Co. sollen Kaninchen jetzt vertreiben

Die Stadt werde nun prüfen, ob mit anderen Maßnahmen eine Kontrolle der stark angewachsenen Kaninchen-Population möglich ist, erklärte der Sprecher. Eventuell könnten die Tiere durch stark riechende Pflanzen von den Blumenbeeten ferngehalten werden.