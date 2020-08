20.08.2020, 12:54 Uhr

Stadt Hohenberg nimmt Stellung zu möglicher Neonazi-Ansiedlung

Nazis, nein Danke: In Hohenberg an der Eger im Landkreis Wunsiedel wollen sich Rechtsextreme möglicherweise in ein leerstehendes Gasthaus einnisten. Nun haben sich der Bürgermeister und der Besitzer der Immobilie zu dem Gerücht geäußert.