Stadt Hof überschreitet Wert von 300 Corona-Neuinfektionen

In Hof hat der Corona-Inzidenzwert die Marke 300 überschritten. Nach Mitteilung des Gesundheitsamtes infizierten sich in der Stadt innerhalb der vergangenen Woche mehr als 333 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus. Gemäß den aktuellen Werten des Robert Koch-Instituts (RKI) verzeichnen deutschlandweit nur vier Kommunen noch höhere Infektionszahlen.

Stadt Hof verzichtet vorerst auf strengere Maßnahmen

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte erst gestern strengere Maßnahmen für Regionen mit einem Inzidenzwert von mehr als 300 Neuinfektionen angekündigt. Die Entscheidung überlässt Söder den Kommunen in Absprache mit dem Gesundheitsministerium. Wie eine Sprecherin der Stadt dem BR auf Nachfrage mitteilte, werde Hof bis zum 1. Dezember allerdings keine weiteren Maßnahmen in die Wege leiten. Dann nämlich will die Staatsregierung die überarbeitete Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung bekanntgeben. Von der inzwischen neunten Auflage erhofft sich die Stadt Hof rechtliche Grundlagen, um strengere Schutzmaßnahmen durchsetzen zu können.

Söder hält Ausgangsbeschränkungen für möglich

Als mögliche Anordnungen nannte Söder für Regionen, die den Wert von 300 Neuinfektionen überschreiten, unter anderem Schulschließungen und Einschränkungen bei Besuchen in Alten- und Pflegeheimen. Auch Ausgangsbeschränkungen seien in diesen Bereichen möglich, so Söder. Das Verlassen der eigenen Wohnung wäre dann laut Staatskanzlei nur bei triftigen Gründen erlaubt.

Hildburghausen verzeichnet weiterhin höchsten Wert

Außer Hof haben in Bayern laut RKI-Daten bislang nur Stadt und Landkreis Passau sowie der Landkreis Freyung-Grafenau den Wert von 300 Neuinfektionen überschritten. Die bundesweit höchste Inzidenz verzeichnet der Nachbarlandkreis von Coburg, der Kreis Hildburghausen in Thüringen, mit einem Wert von 629,8.